Violenta lite a Roma, 35enne finisce accoltellato: è in codice rosso (Di sabato 8 aprile 2023) Ancora un accoltellamento a Roma, ancora una volta in pieno giorno. Questa mattina, poco dopo le 10, gli agenti di Polizia del Commissariato Borgo e la Squadra Volante sono intervenuti in via della Pineta Sacchetti, qui dove era stata segnalata una lite tra due persone. Una discussione degenerata poi in violenza, con quel coltello tirato fuori dalla tasca per colpire il 'rivale'. Accoltellamento oggi a Roma in via della Pineta Sacchetti Una volta sul posto, dopo la segnalazioni, gli agenti hanno trovato un ragazzo nigeriano, classe 1988, a terra. Lui poco prima era stato accoltellato al fianco da un connazionale, un giovane di 32 anni che alla vista della Polizia ha cercato di fuggire, far perdere le proprie tracce. Ma invano. Il 32enne, infatti, è stato fermato dai poliziotti e portato in Commissariato.

