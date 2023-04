Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati: l’ex di Monica Bellucci torna single (Di sabato 8 aprile 2023) Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati. Quella tra l’ex di Monica Bellucci e la modella francese sembrava una storia d’amore solida, di quelle desTinate a durare molto a lungo. Dire “per sempre” è un azzardo quando si parla di sentimenti, lo sappiamo bene, eppure c’era una magia del tutto particolare in questa coppia, nonostante la differenza d’età e due mondi all’apparenza tanto distanti. Una magia che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe sparita nel nulla dopo ben cinque anni di matrimonio. Vincent Cassel e Tina Kunakey, matrimonio al capolinea Lui uno dei sex symbol francesi più amati di sempre, lei una splendida modella dal fascino ... Leggi su dilei (Di sabato 8 aprile 2023)si. Quella tradie la modella francese sembrava una storia d’amore solida, di quelle deste a durare molto a lungo. Dire “per sempre” è un azzardo quando si parla di sentimenti, lo sappiamo bene, eppure c’era una magia del tutto particolare in questa coppia, nonostante la differenza d’età e due mondi all’apparenza tanto distanti. Una magia che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe sparita nel nulla dopo ben cinque anni di matrimonio., matrimonio al capolinea Lui uno dei sex symbol francesi più amati di sempre, lei una splendida modella dal fascino ...

