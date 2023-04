Vietri sul Mare, riaperta la strada per Marina (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCosì come aveva promesso, il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha tagliato il nastro questa mattina, a poche ora prima della Pasqua, a via O. Costabile, la strada che conduce giù alla frazione di Marina chiusa per un intervento di riqualificazione. I lavori, grazie ad un finanziamento di 800 mila euro, hanno riguardato la manutenzione straordinaria ed anche messa in sicurezza del rischio idrogeologico. “Un intervento atteso dalla cittadinanza vietrese realizzato in tempi record” ha evidenziato il primo cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCosì come aveva promesso, il sindaco disulGiovanni De Simone ha tagliato il nastro questa mattina, a poche ora prima della Pasqua, a via O. Costabile, lache conduce giù alla frazione dichiusa per un intervento di riqualificazione. I lavori, grazie ad un finanziamento di 800 mila euro, hanno riguardato la manutenzione straordinaria ed anche messa in sicurezza del rischio idrogeologico. “Un intervento atteso dalla cittadinanza vietrese realizzato in tempi record” ha evidenziato il primo cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

