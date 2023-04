VIDEO – Udinese-Monza 2-2, Serie A: gol e highlights della partita (Di sabato 8 aprile 2023) Udinese-Monza, anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena. PARI SU RIGORE – Udinese-Monza 2-2 nell’anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A. L’Udinese finisce avanti il primo tempo, ma per evitare la sconfitta attende il pieno recupero. Difesa del Monza non posizionata bene al 18’, quando Walace lancia da dietro Sandi Lovric che parte centralmente da metà campo liberissimo e supera Michele Di Gregorio. Brutta prima frazione dei brianzoli, che però dopo l’intervallo sono tutt’altra squadra. ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023), anticipo mattutinoventinovesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata alla Dacia Arena. PARI SU RIGORE –2-2 nell’anticipo mattutinoventinovesima giornata diA. L’finisce avanti il primo tempo, ma per evitare la sconfitta attende il pieno recupero. Difesa delnon posizionata bene al 18’, quando Walace lancia da dietro Sandi Lovric che parte centralmente da metà campo liberissimo e supera Michele Di Gregorio. Brutta prima frazione dei brianzoli, che però dopo l’intervallo sono tutt’altra squadra. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : 10 anni da questo gol di Totò Di Natale in Udinese-Chievo del #7aprile 2013. In un ranking basato sulla pura tecnic… - ldmnh75 : RT @17Reazy: Nicolò Rovella vs Udinese ????? (Juventus loanee) - internewsit : VIDEO - Udinese-Monza 2-2, Serie A: gol e highlights della partita - - BinaryOptionEU : RT 'Udinese-Monza 2-2, Beto pareggia al fotofinish - Video . #Adnkronos - Antisoc_14 : RT @17Reazy: Nicolò Rovella vs Udinese ????? (Juventus loanee) -