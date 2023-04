VIDEO – Inter subito in campo dopo la Salernitana | testa solo al Benfica

(Di sabato 8 aprile 2023)inil pareggio contro la. Il momento non è certo dei migliori, ma la squadra martedì giocherà un quarto di finale di Champions League contro ile per questo motivo dovrà farsi trovare pronta. ALLENAMENTO – Serve una reazione, ogni partita può essere quella giusta per provare a rialzare lanel momento più difficile di tutta la stagione. Nella prossima partita l’giocherà la prima delle due sfide valide per i quarti di finale di Champions League contro il. Squadrainad Appiano Gentile per preparare la sfida. Nerazzurri di nuovo inad Appiano #Forzapic.twitter.com/XSBQz3XLj9 — ...

programma per martedì 11 aprile alle ore 21 sono Manchester City - Bayern Monaco e Benfica -.

L'Inter non sta bene, è chiaro. Sfortunata e sfiduciata, ma anche malata. E fisicamente non è al livello dei suoi momenti migliori ...