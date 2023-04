Video Gol Wolverhampton - Chelsea 1 - 0: Matheus Nunes. Gli highlights (Di sabato 8 aprile 2023) Nella gara della 30ª giornata di Premier League, i Wolverhampton Wolves battono il Chelsea per 1 - 0. Decide un gran gol di Matheus Nunes. Guarda il ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Nella gara della 30ª giornata di Premier League, iWolves battono ilper 1 - 0. Decide un gran gol di. Guarda il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ? Il Capitano prende in mano il timone con il gol del vantaggio ?? #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei - gippu1 : 10 anni da questo gol di Totò Di Natale in Udinese-Chievo del #7aprile 2013. In un ranking basato sulla pura tecnic… - ASRomaFemminile : ?? Il gol di @10andressaalves nella #Finalissima di Wembley ???? ?? CBF - jescejuorn : RT @sscnapoli: ? Il Capitano prende in mano il timone con il gol del vantaggio ?? #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei - Open_gol : L'uomo, 33 anni, aveva sparato alcuni colpi di pistola in strada: secondo le prime informazioni, temeva di esser st… -