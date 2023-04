VIDEO – De Vrij | «Periodo dove gira tutto male | le partite vanno chiuse prima»

(Di sabato 8 aprile 2023) Stefan deanalizza con amarezza dopo Salernitana-Inter terminata sul punteggio di 1-1. Ennesima occasione sprecata per tornare a vincere una partitahai ancora creato tanto ma finalizzato poco e niente. Intervistato da Inter TV il difensore olandese sottolinea proprio il momento negativo della squadra che non riesce a sfruttare le occasioni. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

l'arbitro Fabbri ha fischiato poco ed ha ammonito solo quattro giocatori: 34' De Vrij (I), 38' Coulibaly. INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmina, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella (66 Brozovic), Asllani (66 Gagliardini), Mkhitaryan, Gosens (75 Dimarco); Correa (66 Lautaro Martinez), Lukaku (84 Dzeko). Altra occasione per i nerazzurri: colpo di testa di Lukaku che becca la traversa, la palla arriva a De Vrij che a botta sicura trova la magnifica respinta del portiere avversario.

Salernitana-Inter 1-1, gol di Gosens e Candreva - Video Il Dubbio

Nell'anticipo del venerdì, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta la Salernitana in trasferta, consapevole che è essenziale vincere per rimanere attaccati ai primi. Cambia ancora il capitano dell'Inter di Simone Inzaghi: a Salerno sarà il difensore olandese a indossare la fascia di capitano.