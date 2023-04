Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2023 ore 19:30 (Di sabato 8 aprile 2023) Viabilità DEL 8 APRILE 2023 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SI SEGNALANO SOLO BREVI CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CISTERNA DI LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRomaRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI: TRENI ATTIVI, DUNQUE, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)DEL 8 APRILEORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASI SEGNALANO SOLO BREVI CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CISTERNA DI LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI: TRENI ATTIVI, DUNQUE, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

