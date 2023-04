Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2023 ore 18:30 (Di sabato 8 aprile 2023) Viabilità DEL 8 APRILE 2023 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN NCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL BIVIO CONN IL RACCORDO IN DIREIZONE Roma PASSANDO AL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONE TORRE ANGELA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)DEL 8 APRILEORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN NCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E IL BIVIO CONN IL RACCORDO IN DIREIZONEPASSANDO AL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA IN DIREZIONE TORRE ANGELA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

