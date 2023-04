Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2023 ore 15:30 (Di sabato 8 aprile 2023) Viabilità DEL 8 APRILE 2023 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRomaRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI: TRENI ATTIVI, DUNQUE, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)DEL 8 APRILEORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI: TRENI ATTIVI, DUNQUE, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

