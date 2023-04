Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2023 ore 12:30 (Di sabato 8 aprile 2023) Viabilità DEL 8 APRILE ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A24 Roma-TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO VICOVARO-MANDELA VERSO TERAMO. SEGNALATO INVECE UN INCIDENTE SULL’A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FERENTINO VERSO NAPOLI. L’INCIDENTE NON COMPORTA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI OGGI I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLA 7,5 TONNELLATE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUDOSTRADALE. INFINE, PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA VITERBO-ATTIGLIANO CIRCOLazioNE SOSPESA TRA MONTEFIASCONE E GROTTE SANTO STEFANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)DEL 8 APRILE ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A24-TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO VICOVARO-MANDELA VERSO TERAMO. SEGNALATO INVECE UN INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FERENTINO VERSO NAPOLI. L’INCIDENTE NON COMPORTA PROBLEMI ALLA CIRCONE, TUTTAVIA RACCOMANDIAMO PRUDENZA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI OGGI I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLA 7,5 TONNELLATE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUDOSTRADALE. INFINE, PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA VITERBO-ATTIGLIANO CIRCONE SOSPESA TRA MONTEFIASCONE E GROTTE SANTO STEFANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ...

