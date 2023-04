Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2023 ore 08:30 (Di sabato 8 aprile 2023) Viabilità DEL 8 APRILE ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. RICORDIAMO CHE DALLE 9.00 ALLE 16:00 DI OGGI I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLA 7,5 TONNELLATE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUDOSTRADALE. A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE SONO IN AZIONE MEZZI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLA SR411 DIR DI CAMPOCATINO, SP128 CAMPOSTAFFI, SP30 FILETTINO-CAPISTRELLO. INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLE LINEE FL4 Roma-ALBANO-FRASCATI-VELLETRI E FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA A CAUSA DI UN GUSTO ALLA LINEA ELETTRICA A ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)DEL 8 APRILE ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. RICORDIAMO CHE DALLE 9.00 ALLE 16:00 DI OGGI I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLA 7,5 TONNELLATE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUDOSTRADALE. A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE SONO IN AZIONE MEZZI INVERNALI A CURA DI ASTRAL SULLA SR411 DIR DI CAMPOCATINO, SP128 CAMPOSTAFFI, SP30 FILETTINO-CAPISTRELLO. INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLE LINEE FL4-ALBANO-FRASCATI-VELLETRI E FL6NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE E’ SOSPESA A CAUSA DI UN GUSTO ALLA LINEA ELETTRICA A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fi_germania : RT @Ale_Mussolini_: Giornata interamente dedicata a #Roma non solo per scambio di auguri. Mattina a @Roma_XIV e pomeriggio a @MunicipioRoma… - rapisardandrea1 : Le celebrazioni della Via Crucis i Gesù all'interno del X Municipio #Roma #traffico #OstiaLido - CorriereCitta : Pasqua 2023 a Roma, attivata una green zone: strade chiuse e come cambia la viabilità - romamobilita : #viabilità #Roma Via Aurelia, per intervento su rete idrica prosegue chiusura altezza via Gennari/via Albornoz, a p… - Ale_Mussolini_ : Giornata interamente dedicata a #Roma non solo per scambio di auguri. Mattina a @Roma_XIV e pomeriggio a… -

Enrico Trantino o salta tutto: perché FdI non vuole più trattare ...sùbito pur perdendo una componente importante della coalizione che al momento governa a Roma o a ... ricoprendo la carica di vicepresidente della commissione viabilità e membro della commissione cultura. Sicurezza stradale - Concluso il progetto per la mappatura dei punti pericolosi Le 1.031 schede compilate dai partecipanti e raccolte in 45 località di cinque province (Torino, Milano, Venezia, Bologna e Roma) hanno permesso di segnalare situazioni a rischio dovute alla presenza ... "Via Crucis", alle 21 su Rai 1: il rito dal Colosseo senza Papa Francesco ...le misure di sicurezza e strade chiuse a Roma. Ufficializzati i piani per gli ingressi e le vie d'accesso all'area delle celebrazioni, suddivisa in più settori con diversi varchi. La viabilità sarà ... ...sùbito pur perdendo una componente importante della coalizione che al momento governa ao a ... ricoprendo la carica di vicepresidente della commissionee membro della commissione cultura.Le 1.031 schede compilate dai partecipanti e raccolte in 45 località di cinque province (Torino, Milano, Venezia, Bologna e) hanno permesso di segnalare situazioni a rischio dovute alla presenza ......le misure di sicurezza e strade chiuse a. Ufficializzati i piani per gli ingressi e le vie d'accesso all'area delle celebrazioni, suddivisa in più settori con diversi varchi. Lasarà ... Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2023 ore 08:30 ... RomaDailyNews