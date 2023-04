Via Marchese Campodisola: arrestato un ricercato (Di sabato 8 aprile 2023) . L’uomo era destinatario di un provvedimento di arresto per truffa e falsificazione di documenti Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno rintracciato, nei pressi di un locale commerciale di via Marchese Campodisola G.N., 53enne napoletano, sottoponendolo ad arresto provvisorio ai fini estradizionali poiché destinatario di un provvedimento di arresto emesso dalle autorità svizzere nello scorso mese di marzo per truffa e falsificazione di documenti, commessi a Ginevra tra giugno ed agosto 2022. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di sabato 8 aprile 2023) . L’uomo era destinatario di un provvedimento di arresto per truffa e falsificazione di documenti Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno rintracciato, nei pressi di un locale commerciale di viaG.N., 53enne napoletano, sottoponendolo ad arresto provvisorio ai fini estradizionali poiché destinatario di un provvedimento di arresto emesso dalle autorità svizzere nello scorso mese di marzo per truffa e falsificazione di documenti, commessi a Ginevra tra giugno ed agosto 2022. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

