Via D’Amelio, Bologna e gli sfruttati di Lecce: quanti anni ci vogliono per ottenere giustizia? (Di sabato 8 aprile 2023) Il bisogno di giustizia in questo Paese dovrà accontentarsi delle targhe commemorative? Ci sono voluti 12 anni per una sentenza di primo grado, che condanna in maniera severa (pene da 10 a 18 anni) chi avrebbe organizzato una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù di centinaia di operai sfruttati nel peggiore dei modi e nella più ipocrita delle green economy. La Corte di Assise di Lecce ha accertato violenze “medioevali”, animate dalla più odiosa “supremazia padronale” nei confronti di esseri umani mortificati e costretti a lavorare anche 22 ore consecutive, ma tutto questo resisterà ai meccanismi della improcedibilità e della prescrizione? Il processo “giusto” è anche un processo che non dura in eterno, vero, ma noi in Italia siamo stati campioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Il bisogno diin questo Paese dovrà accontentarsi delle targhe commemorative? Ci sono voluti 12per una sentenza di primo grado, che condanna in maniera severa (pene da 10 a 18) chi avrebbe organizzato una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù di centinaia di operainel peggiore dei modi e nella più ipocrita delle green economy. La Corte di Assise diha accertato violenze “medioevali”, animate dalla più odiosa “supremazia padronale” nei confronti di esseri umani mortificati e costretti a lavorare anche 22 ore consecutive, ma tutto questo resisterà ai meccanismi della improcedibilità e della prescrizione? Il processo “giusto” è anche un processo che non dura in eterno, vero, ma noi in Italia siamo stati campioni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ci furono anche soggetti esterni a Cosa nostra dietro la strage di via D'Amelio. Lo scrivono i giudici nelle motiva… - fratotolo2 : Strage di via D’Amelio: “La presenza anomala e misteriosa di un soggetto estraneo a Cosa Nostra si spiega solo alla… - Adnkronos : 'Nella sentenza c'è scritto quello che sostengo da 30 anni: via D'Amelio non fu solo una strage di mafia ma di Stat… - LaVocedellIsola : Avvocata Di Gregorio: il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio 'nasce in alto' - IVALDO1962 : RT @serebellardinel: Dopo 'soli' tre decenni arriva quella conferma che si attendeva da tre decenni! Per i Giudici la strage di via D’Ameli… -

Avvocata Di Gregorio: il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio 'nasce in alto' Il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio 'nasce in alto' e i due poliziotti le cui posizioni sono state prescritte nella sentenza 'erano solo due anelli deboli'. A dirlo all'Adnkronos è l'avvocata Rosalba Di Gregorio, legale di ... L'agenda rossa, le telefonate di Borsellino e i 'non ricordo' 4' DI LETTURA PALERMO " L'agenda rossa, le telefonate di Borsellino, i troppi "non ricordo". Nelle oltre 1.400 pagine di motivazione della sentenza sul cosiddetto "depistaggio di via D'Amelio" (i poliziotti erano imputati per calunnia aggravata) si sono tre temi che descrivono il magma dentro cui si muove da decenni. Chi ha rubato l'agenda rossa Chi ha rubato l'agenda rossa ... "Non fu la mafia a far sparire l'agenda rossa di Paolo Borsellino" Nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio nella strage di via D'Amelio i giudici sono chiari: non è stata attività di cosa nostra Il depistaggio sulla strage di'nasce in alto' e i due poliziotti le cui posizioni sono state prescritte nella sentenza 'erano solo due anelli deboli'. A dirlo all'Adnkronos è l'avvocata Rosalba Di Gregorio, legale di ...4' DI LETTURA PALERMO " L'agenda rossa, le telefonate di Borsellino, i troppi "non ricordo". Nelle oltre 1.400 pagine di motivazione della sentenza sul cosiddetto "depistaggio di" (i poliziotti erano imputati per calunnia aggravata) si sono tre temi che descrivono il magma dentro cui si muove da decenni. Chi ha rubato l'agenda rossa Chi ha rubato l'agenda rossa ...Nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio nella strage dii giudici sono chiari: non è stata attività di cosa nostra Il depistaggio sulla strage di via d’Amelio RaiNews