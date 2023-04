Via Crucis al Colosseo, presenti circa 20mila fedeli (Di sabato 8 aprile 2023) Una Via Crucis al Colosseo con circa ventimila fedeli presenti. Ma il Papa, a causa del freddo, l'ha seguita da Casa Santa Marta. Diversamente da quanto accadde nel 2005 con Giovanni Paolo II, non era ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Una Viaalconventimila. Ma il Papa, a causa del freddo, l'ha seguita da Casa Santa Marta. Diversamente da quanto accadde nel 2005 con Giovanni Paolo II, non era ...

