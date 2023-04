Via Crucis: al Colosseo gridano le voci dei sofferenti: “La guerra uccide la speranza” (Di sabato 8 aprile 2023) Roma – “La guerra è stata la croce della nostra vita. La guerra uccide la speranza”. Al Colosseo le voci dei sofferenti sembra urlare al cielo le stesse parole che Gesù pronunciò sulla croce prima di morire: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?”. Abbondono. E’ la parola che più riassume l’insolita serata del Venerdì Santo. Le meditazioni sono state scelte tra le tante testimonianze arrivate al Pontefice in questi dieci anni di pontificato. Uomini, donne, bambini… persone che vivono violenze e povertà provenienti da varie regioni del pianeta. Un pianeta, come ha ricordato lo stesso Bergoglio, lacerato da una guerra mondiale a pezzi. Vengono da Africa occidentale e australe, Terra Santa, Balcani, Sud e Centro America, Asia e anche Ucraina e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) Roma – “Laè stata la croce della nostra vita. Lala”. Alledeisembra urlare al cielo le stesse parole che Gesù pronunciò sulla croce prima di morire: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?”. Abbondono. E’ la parola che più riassume l’insolita serata del Venerdì Santo. Le meditazioni sono state scelte tra le tante testimonianze arrivate al Pontefice in questi dieci anni di pontificato. Uomini, donne, bambini… persone che vivono violenze e povertà provenienti da varie regioni del pianeta. Un pianeta, come ha ricordato lo stesso Bergoglio, lacerato da unamondiale a pezzi. Vengono da Africa occidentale e australe, Terra Santa, Balcani, Sud e Centro America, Asia e anche Ucraina e ...

