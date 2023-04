Verso Usa 2024, Trump o morte: così il processo all’ex presidente cambierà l’America (Di sabato 8 aprile 2023) Il rinvio a giudizio di Donald Trump, con il suo corredo di arresto “pro forma”, impronte digitali e foto segnaletica, è un siluro che colpisce la campagna per la nomination repubblicana del magnate ex presidente sotto la linea di galleggiamento e la affonda. No, il rinvio a giudizio è una sferzata d’energia positiva: dà a Trump visibilità, se mai ne avesse bisogno, e un alone di persecuzione, che proprio gli mancava; gli porta soldi; e, soprattutto, mette in difficoltà i suoi rivali repubblicani, già dichiarati o potenziali, perché li costringe, per il momento, a schierarsi in sua difesa. Basata su dati di fatto concreti o inoppugnabili; o politicamente motivata; o, forse, l’una e l’altra, l’inchiesta condotta dal procuratore generale di New York Alvin Bragg e conclusasi, in attesa del processo, con l’incriminazione ... Leggi su tpi (Di sabato 8 aprile 2023) Il rinvio a giudizio di Donald, con il suo corredo di arresto “pro forma”, impronte digitali e foto segnaletica, è un siluro che colpisce la campagna per la nomination repubblicana del magnate exsotto la linea di galleggiamento e la affonda. No, il rinvio a giudizio è una sferzata d’energia positiva: dà avisibilità, se mai ne avesse bisogno, e un alone di persecuzione, che proprio gli mancava; gli porta soldi; e, soprattutto, mette in difficoltà i suoi rivali repubblicani, già dichiarati o potenziali, perché li costringe, per il momento, a schierarsi in sua difesa. Basata su dati di fatto concreti o inoppugnabili; o politicamente motivata; o, forse, l’una e l’altra, l’inchiesta condotta dal procuratore generale di New York Alvin Bragg e conclusasi, in attesa del, con l’incriminazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Negli stadi italiani si usa 'ebreo' come insulto, si fa il verso della scimmia ai giocatori neri, ai quali viene ur… - _Nico_Piro_ : come quella di Alex Jones o di podcaster arrabbiati che spacciano balle per contro informazione. In sintesi stampa… - michele_geraci : Capite ora perchè qualcuno pensa che io sia “pro-Cina”? Facile, perché quotidianamente devo commentare le follie de… - TommyBrain : RT @michele_geraci: La geografia e la storia: fattori determinanti nella geopolitiche Così come i sistemi statalisti, Viêt Nam, hanno lung… - LisaTorna : RT @Urielbertolami: Il problema della #guerra in #Ucraina, non è solo la sacrosanta risposta di #Mosca ad 8 anni di massacri e provocazioni… -