Verona-Sassuolo LIVE 0-1: Sassuolo in controllo (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Bentegodi, Verona e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HellasVeronaFC : ?? ???????????? ???????? - ?????? ???????? ???? ???????????????? Buon compleanno alla Squadra di Verona. Oggi contro il Sassuolo sarà una se… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - romeoagresti : Aprile ???? ?? Verona ?? Inter ?? Lazio ?? Sporting ?? Sassuolo ?? Sporting ?? Napoli ?? Inter ?? Bologna - AGAOWinner : Verona vs Sassuolo, one more goal please.. - chrstnpls01 : Domanda per chi sta guardando Verona-Sassuolo: se è in campo, come sta giocando il grande ed irreprensibile Milan D… -