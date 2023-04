Verona-Sassuolo, Gaich: “Vittoria per la nostra gente, felice per il gol” (Di sabato 8 aprile 2023) Adolfo Gaich ha commentato il gol Vittoria segnato contro il Sassuolo: “Vittoria meritata, per noi e per la nostra gente: era una gara importante per uscire da questa situazione. Quando ho visto la palla ho tirato e speravo che entrasse – dice sul suo gol – Sono felicissimo. La salvezza? E’ possibile. Con questa Vittoria si può fare, abbiamo una grande squadra e possiamo riuscire a salvarci”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Adolfoha commentato il golsegnato contro il: “meritata, per noi e per la: era una gara importante per uscire da questa situazione. Quando ho visto la palla ho tirato e speravo che entrasse – dice sul suo gol – Sono felicissimo. La salvezza? E’ possibile. Con questasi può fare, abbiamo una grande squadra e possiamo riuscire a salvarci”. SportFace.

