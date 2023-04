Verona-Sassuolo 2-1, rimonta gialloblu (Di sabato 8 aprile 2023) Verona, 8 apr. (Adnkronos) - Il Verona, dopo una gara di grande sofferenza, si impone 2-1 in rimonta sul Sassuolo. Grazie a questo successo i gialloblu si portano a 22 punti a -4 dallo Spezia quart'ultimo. Il Sassuolo invece resta a 37 punti mancando una buona occasione per far un bel balzo in avanti in classifica. Per la gara del Bentegodi Dionisi conferma il tridente Berardi-Pinamonti-Lauriente con Harroui preferito a Henrique a centrocampo, mentre Zaffaroni si affida a Duda e Verdi alle spalle di Lasagna. La prima frazione di gara è molto tattica con poche emozioni, con i neroverdi che passano in vantaggio alla prima vera occasione conducono il gioco trovando il vantaggio con Harroui al 34': giocata di Berardi sulla destra, Harroui appoggia di testa in fondo alla rete per l'1-0. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. (Adnkronos) - Il, dopo una gara di grande sofferenza, si impone 2-1 insul. Grazie a questo successo isi portano a 22 punti a -4 dallo Spezia quart'ultimo. Ilinvece resta a 37 punti mancando una buona occasione per far un bel balzo in avanti in classifica. Per la gara del Bentegodi Dionisi conferma il tridente Berardi-Pinamonti-Lauriente con Harroui preferito a Henrique a centrocampo, mentre Zaffaroni si affida a Duda e Verdi alle spalle di Lasagna. La prima frazione di gara è molto tattica con poche emozioni, con i neroverdi che passano in vantaggio alla prima vera occasione conducono il gioco trovando il vantaggio con Harroui al 34': giocata di Berardi sulla destra, Harroui appoggia di testa in fondo alla rete per l'1-0. A ...

