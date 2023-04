Verona-Sassuolo 2-1: disastro Consigli, l’Hellas la vince all’ultimo respiro con Gaich (Di sabato 8 aprile 2023) Il gol di Adolfo Gaich ha deciso Verona-Sassuolo, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Finale clamoroso al Bentegodi, con i padroni di casa che riacciuffano gli avversari a 6? dalla fine con Ceccherini e trovano addirittura il gol vittoria in pieno recupero. La colpa è di Andrea Consigli, portiere dei neroverdi, protagonista di un errore clamoroso nel finale che favorisce l’intervento di Gaich, il quale lo beffa con un pallonetto e manda in visibilio lo stadio. Tre punti preziosi per gli scaligeri nell’economia della lotta salvezza, mentre il Sassuolo vede terminare la striscia d’imbattibilità. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il gol di Adolfoha deciso, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Finale clamoroso al Bentegodi, con i padroni di casa che riacciuffano gli avversari a 6? dalla fine con Ceccherini e trovano addirittura il gol vittoria in pieno recupero. La colpa è di Andrea, portiere dei neroverdi, protagonista di un errore clamoroso nel finale che favorisce l’intervento di, il quale lo beffa con un pallonetto e manda in visibilio lo stadio. Tre punti preziosi per gli scaligeri nell’economia della lotta salvezza, mentre ilvede terminare la striscia d’imbattibilità. SportFace.

Verona - Sassuolo 2 - 1: il tabellino Commenta per primo Verona - Sassuolo 2 - 1 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 34' Harroui (S), 84' Ceccherini (V), 90' + 5' Gaich (V) Assist: 34' Berardi (S), 84' Ngonge (V) Verona (3 - 5 - 2): Montipò; Magnani, Hien, ... Consigli la combina grossa: Il Verona batte il Sassuolo al 95' e riapre la corsa salvezza Erroraccio di Consigli e pallonetto vincente di Gaich. Il Verona al 95' ribalta il Sassuolo (2 - 1), avanti con Harroui nel primo tempo e si porta a quattro punti dallo Spezia e cinque dal Lecce. Temporaneo pareggio di Ceccherini. Gara per larghi tratti ... Serie A, la Roma vince a Torino 0 - 1 Nell'altra gara delle 18.30, il Verona supera 2 - 1 il Sassuolo al Bentegodi. Aprono gli ospiti al 34' col colpo di testa di Harroui. Gli scaligeri ribaltano nel finale. All'84' incornata di ... Commenta per primo2 - 1 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 34' Harroui (S), 84' Ceccherini (V), 90' + 5' Gaich (V) Assist: 34' Berardi (S), 84' Ngonge (V)(3 - 5 - 2): Montipò; Magnani, Hien, ...Erroraccio di Consigli e pallonetto vincente di Gaich. Ilal 95' ribalta il(2 - 1), avanti con Harroui nel primo tempo e si porta a quattro punti dallo Spezia e cinque dal Lecce. Temporaneo pareggio di Ceccherini. Gara per larghi tratti ...Nell'altra gara delle 18.30, ilsupera 2 - 1 ilal Bentegodi. Aprono gli ospiti al 34' col colpo di testa di Harroui. Gli scaligeri ribaltano nel finale. All'84' incornata di ... Verona-Sassuolo: le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Il Verona ribalta il Sassuolo e resta in corsa per la salvezza VERONA (ITALPRESS) – Il Sassuolo spreca di tutto e viene punito da un Verona che non si arrende mai e, nel giorno della festa per i suoi 120 anni, trova tre punti di speranza in chiave salvezza. Le ... Verona-Sassuolo, votate le PAGELLE DEI TIFOSI! Dopo le sconfitte contro Sampdoria e Juventus, l’Hellas festeggia al meglio il 120esimo compleanno con una vittoria in rimonta L’Hellas Verona vince 2-1 in rimonta contro il Sassuolo: decisivo il gol ... VERONA (ITALPRESS) – Il Sassuolo spreca di tutto e viene punito da un Verona che non si arrende mai e, nel giorno della festa per i suoi 120 anni, trova tre punti di speranza in chiave salvezza. Le ...Dopo le sconfitte contro Sampdoria e Juventus, l’Hellas festeggia al meglio il 120esimo compleanno con una vittoria in rimonta L’Hellas Verona vince 2-1 in rimonta contro il Sassuolo: decisivo il gol ...