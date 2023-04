Verona-Sassuolo 2-1, Ceccherini: “Tre punti d’oro” ”. Dionisi rammaricato: “Non siamo maturi” (Di sabato 8 aprile 2023) In sala stampa, dopo l’incredibile vittoria in rimonta sul Sassuolo, arrivano l’uomo che ha ridato speranza al Verona, Federico Ceccherini, e il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi. Gli umori non possono che essere diametralmente opposti. Da un lato c’è sorriso del difensore, che ha segnato il gol dell’1-1 dopo che i neroverdi avevano avuto più volte l’occasione di raddoppiare. Dall’altro la delusione del mister degli emiliani, rammaricato come non mai per la prova di maturità mancata dai suoi ragazzi. “Sono stati 15 minuti folli – spiega Ceccherini – ma questi tre punti ce le teniamo stretti. Una vittoria come questa ci voleva, anche se a essere onesti il Sassuolo meritava di più. Altre volte è capitato a noi, oggi ci è andata ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) In sala stampa, dopo l’incredibile vittoria in rimonta sul, arrivano l’uomo che ha ridato speranza al, Federico, e il tecnico dei neroverdi, Alessio. Gli umori non possono che essere diametralmente opposti. Da un lato c’è sorriso del difensore, che ha segnato il gol dell’1-1 dopo che i neroverdi avevano avuto più volte l’occasione di raddoppiare. Dall’altro la delusione del mister degli emiliani,come non mai per la prova dità mancata dai suoi ragazzi. “Sono stati 15 minuti folli – spiega– ma questi trece le teniamo stretti. Una vittoria come questa ci voleva, anche se a essere onesti ilmeritava di più. Altre volte è capitato a noi, oggi ci è andata ...

