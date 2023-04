Verona invasa dai turisti per Pasqua | scatta il piano traffico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaVeneto : Verona invasa da turisti per Pasqua, scatta piano traffico. Deviate auto verso park Fiera, collegamenti con navette… -

l'eccezionale afflusso di turisti in città, con migliaia di auto, ha comportato stamane l'esaurimento dei posti nei parcheggi del centro. Il Comando della Polizia Locale ha deviato il traffico, ...da Vinitaly: come arrivare e come muoversi in città. La premier Meloni a Vinitaly: "Il vino è parte della nostra identità". Presentata al Vinitaly la Guida supatrimonio Unesco: "...Dopo la manifestazione del 21 marzo scorso che aveva visto la cittàda oltre 500 mezzi da lavoro, Genova oggi si è svegliata con tre cortei in movimento, due da Ponente e uno da Levante, che ...

Verona invasa da turisti per Pasqua, scatta piano traffico - Veneto Agenzia ANSA

A Verona l'eccezionale afflusso di turisti in città, con migliaia di auto, ha comportato stamane l'esaurimento dei posti nei parcheggi del centro. (ANSA) ...A Verona l'eccezionale afflusso di turisti in città, con migliaia di auto, ha comportato stamane l'esaurimento dei posti nei parcheggi del centro. (ANSA) ...