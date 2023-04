Verissimo, perché non ci sarà nessun concorrente del GF VIP? La decisione (Di sabato 8 aprile 2023) Linea dura di Verissimo contro la Casa più spiata dagli italiani, ovvero il Grande Fratello VIP, dal momento che, a quanto pare c’è stato uno stop abbastanza deciso nei confronti degli eventuali ospiti VIPponi di puntata. Ma cosa è successo? Davvero non ci saranno ospiti dalla Casa del Grande Fratello VIP in puntata? Ecco cosa sappiamo ad oggi, continuate a leggere l’articolo! Ugur Gunes a Verissimo: chi è, età, carriera, Terra Amara, chi è la moglie, vita privata, foto e Instagram Linea dura di Verissimo contro il Grande Fratello VIP Una cosa sembra essere chiara: Verissimo dice stop al Grande Fratello VIP all’interno dei suoi studi per le prossime ed imminenti puntata che ci aspettano oggi e domani. Ricordiamo, innanzitutto, che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Linea dura dicontro la Casa più spiata dagli italiani, ovvero il Grande Fratello, dal momento che, a quanto pare c’è stato uno stop abbastanza deciso nei confronti degli eventuali ospitiponi di puntata. Ma cosa è successo? Davvero non ci saranno ospiti dalla Casa del Grande Fratelloin puntata? Ecco cosa sappiamo ad oggi, continuate a leggere l’articolo! Ugur Gunes a: chi è, età, carriera, Terra Amara, chi è la moglie, vita privata, foto e Instagram Linea dura dicontro il Grande FratelloUna cosa sembra essere chiara:dice stop al Grande Fratelloall’interno dei suoi studi per le prossime ed imminenti puntata che ci aspettano oggi e domani. Ricordiamo, innanzitutto, che il ...

Ospiti Verissimo, è tabula rasa sul GF Vip: retroscena e scelte nette Ma perché a un certo punto Verissimo ha deciso di guardare altrove senza più chiamare i protagonisti del GF Vip Una risposta ufficiale sulla questione non è arrivata da Mediaset. Ma se due più due ... Verissimo, anticipazioni ospiti: nessun concorrente del Gf Vip. Ecco perchè