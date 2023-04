Verissimo, niente ospiti dal GF Vip. E Nikita resta a mani vuote (Di sabato 8 aprile 2023) Svolta a Verissimo: niente ospiti dal GF Vip per Silvia Toffanin. niente intervista neanche per Nikita Pelizon La voce grossa di Silvio Berlusconi ha avuto effetti anche su Verissimo? Potrebbe essere andata così. Dopo la fine del reality di Canale Cinque risalente allo scorso lunedì il talk affidato a Silvia Toffanin infatti non avrà alcun ospite reduce dal programma di Alfonso Signorini. Una decisione spiazzante che ha lasciato perplessi anche i fan del GF Vip, che speravano di rivedere i gieffini, specialmente gli ultimi usciti come Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis e Giaele De Donà oltre alla trionfatrice Nikita raccontare il lungo cammino all’interno del loft di Cinecittà. A sottolineare la decisione di Verissimo è stato The Pipol ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 aprile 2023) Svolta adal GF Vip per Silvia Toffanin.intervista neanche perPelizon La voce grossa di Silvio Berlusconi ha avuto effetti anche su? Potrebbe essere andata così. Dopo la fine del reality di Canale Cinque risalente allo scorso lunedì il talk affidato a Silvia Toffanin infatti non avrà alcun ospite reduce dal programma di Alfonso Signorini. Una decisione spiazzante che ha lasciato perplessi anche i fan del GF Vip, che speravano di rivedere i gieffini, specialmente gli ultimi usciti come Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis e Giaele De Donà oltre alla trionfatriceraccontare il lungo cammino all’interno del loft di Cinecittà. A sottolineare la decisione diè stato The Pipol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonellaD_E : Niente Verissimo . #oriele - giuliogintonic1 : Niente interviste a verissimo per i finalisti #gintonic - tonellini : @CerchiaiR Se vede che da parte sua va di lui non c'è serietà nonvuole fare niente di quello detto a verissimo bast… - riccardoares : @jesuiscialis Verissimo, piangono tutti ma sembra che non rinuncino a niente…misteri italici. - frances88451672 : RT @fjadanza: ricordate la frase 'NIENTE SARA' PIU' COME PRIMA' ? è verissimo, solo che sarà più che altro riferito ai bastardi figli di p… -