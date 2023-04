Verissimo | Luigi Strangis si racconta | il nuovo singolo | la perdita di sua nonna e il suo pensiero su Rudy Zerbi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, tutto il talento di Luigi Strangis… - Sara51068792 : RT @Andrea_99_13: L'intervista di Luigi a #Verissimo ?? Pt.1 #luigistrangis - Novella_2000 : Luigi Strangis, nuovo amore dopo Amici 21? Il cantante si apre a Verissimo - alessia_cococci : RT @Andrea_99_13: L'intervista di Luigi a #Verissimo ?? Pt.1 #luigistrangis - stevestrangis : RT @Andrea_99_13: L'intervista di Luigi a #Verissimo ?? Pt.1 #luigistrangis -

Strangis si racconta a Silvia Toffanin Il cantante attualmente è single, a quanto ha dichiarato, perché " una Eva è difficile trovarla, aspetto che arrivi" . Strangis ha raccontato ...Ecco il dolore diStrangis a: "Dopo otto mesi di Amici è stato molto difficile. L'ho vissuta poco e quando sono uscito lei non stava bene . Soffriva di Alzheimer e non è stato ...... che ha bisogno di qualcuno al suo fianco, che può essere un amico, una ragazza - perché no - ma ad oggi non c'è' , ha precisatonel salotto diStrangis è gay In tanti ci ...

Verissimo, Luigi Strangis parla del periodo difficile appena vissuto Isa e Chia

Ospite in studio da Silvia Toffanin, Luigi Strangis si è raccontato a 360°. Vediamo insieme cosa ha detto. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, sabato 8 aprile, è stato presente anche L ...Ecco il dolore di Luigi Strangis a Verissimo: “Dopo otto mesi di Amici è stato molto difficile. L’ho vissuta poco e quando sono uscito lei non stava bene. Soffriva di Alzheimer e non è stato semplice ...