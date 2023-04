Verissimo, Luigi Strangis parla del periodo difficile appena vissuto: “L’ho affrontato in maniera particolare” (Di sabato 8 aprile 2023) Poco fa è intervenuto a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, Luigi Strangis. Il vincitore della ventunesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha presentato il suo nuovo singolo, Adamo ed Eva. Luigi Strangis ha parlato della sua vita sentimentale: Mi sono trasferito a Milano, nuova vita, sto bene. Una Eva è difficile trovarla, aspetto che arrivi. Sono un tipo che da solo sta bene, però ha dei momenti no. Ha bisogno di qualcuno al suo fianco, che può essere qualsiasi persona vicino a me. Che possa essere un amico o una ragazza, per ora però non c’è. Il giovane cantante di origine calabrese è reduce da un momento molto difficile, la perdita della sua cara nonna: È stato un periodo no. Ho perso mia nonna, un ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 aprile 2023) Poco fa è intervenuto a, il salotto di Silvia Toffanin,. Il vincitore della ventunesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha presentato il suo nuovo singolo, Adamo ed Eva.hato della sua vita sentimentale: Mi sono trasferito a Milano, nuova vita, sto bene. Una Eva ètrovarla, aspetto che arrivi. Sono un tipo che da solo sta bene, però ha dei momenti no. Ha bisogno di qualcuno al suo fianco, che può essere qualsiasi persona vicino a me. Che possa essere un amico o una ragazza, per ora però non c’è. Il giovane cantante di origine calabrese è reduce da un momento molto, la perdita della sua cara nonna: È stato unno. Ho perso mia nonna, un ...

