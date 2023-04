Verissimo anticipazioni oggi 8 aprile 2023 | Silvia Toffanin cambia idea all’ultimo | non ci sarà nessuno di loro!

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 8 aprile 2023) Tra poche ore va in onda su Canale 5 una nuova puntata di. Anchetanti ospiti e tante storie da raccontare con personaggi molto amati dello spettacolo. Nei gironi scorsi, però sono circolate in rete strane notizie, ovvero sul fatto che nessun concorrente del GF Vip avrebbe preso parte al programma. E in L'articolo proviene da KontroKultura.