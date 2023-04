Venti di guerra a Taiwan | esercitazioni cinesi attorno all’isola

(Di sabato 8 aprile 2023) Spirano sempre più forti iditra Pechino e la “provincia ribelle”. A soffiare sul “fuoco”, secondo la Cina, ci pensano gli Stati Uniti d’America. L’esercito di Pechino ha avviatoin un nuovo atto di rappresaglia per un incontro tra il presidente della Camera dei rappresentanti degli USA Kevin McCarthy e la presidente dell’isola Tsai Ing-wen. L’Esercito popolare di liberazione ha affermato che lesono state un monito per iesi che vogliono rendere permanente l’indipendenza de facto dell’isola di. Pechino ha schierato 8 navi dae 42 aerei vicino a, 29 dei quali hanno attraversato la linea mediana dello stretto che separa l’isola dalla ...

Venti di guerra nello stretto di Taiwan Notizie Nazionali

