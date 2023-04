Vela, gli Azzurri sul podio del Trofeo Princesa Sofia (Di sabato 8 aprile 2023) Due coppie azzurre sul podio del Nacra 17 a Palma di Maiorca, sede dell’edizione numero 52 del Trofeo Princesa Sofia, prestigiosa manifestazione valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Vela. Gli inglesi John Gimson ed Anna Burnet (vice campioni olimpici) trionfano nel Nacra 17. Alle loro spalle Vittorio Bissaro e Maelle Frascari Diotallevi. Terza posizione per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Quarti gli altri Azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti, campioni olimpici, mondiali ed europei in carica, che l’anno scorso vinsero anche la cinquantunesima edizione del Trofeo Princesa Sofia. (Fonte coni.it)(foto@FederVela-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) Due coppie azzurre suldel Nacra 17 a Palma di Maiorca, sede dell’edizione numero 52 del, prestigiosa manifestazione valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Gli inglesi John Gimson ed Anna Burnet (vice campioni olimpici) trionfano nel Nacra 17. Alle loro spalle Vittorio Bissaro e Maelle Frascari Diotallevi. Terza posizione per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Quarti gli altriRuggero Tita e Caterina Banti, campioni olimpici, mondiali ed europei in carica, che l’anno scorso vinsero anche la cinquantunesima edizione del. (Fonte coni.it)(foto@Feder-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le ...

