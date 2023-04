Veglia Pasquale: Papa Francesco ci invita a tornare dove tutto è iniziato (Di sabato 8 aprile 2023) Ricorda e cammina. Se recuperi la gioia e lo stupore andrai avanti e risorgerai. È l’esortazione che rivolge a tutti Papa Francesco nella Veglia Pasquale. Il Dio vicino ti ama più di ogni altro. C’è stato un momento in cui lo hai incontrato e ti sei innamorato. Ricorda la gioia del primo incontro, ritrova l’emozione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 aprile 2023) Ricorda e cammina. Se recuperi la gioia e lo stupore andrai avanti e risorgerai. È l’esortazione che rivolge a tuttinella. Il Dio vicino ti ama più di ogni altro. C’è stato un momento in cui lo hai incontrato e ti sei innamorato. Ricorda la gioia del primo incontro, ritrova l’emozione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

