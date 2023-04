Veglia Pasquale | il Papa | “Torniamo al primo incontro col Risorto | lì ce la nostra Pasqua”

(Di sabato 8 aprile 2023) Città del Vaticano – “Per avere speranza dobbiamo nutrire la memoria”. In una San Pietro addobbata a festa e riempita da circa 8mila fedeli,Francesco, che ieri ha rinunciato alla Via Crucis al Colosseo (leggi qui), presiede la Solenne. Il rito, come da tradizione, ha inizio nell’atrio della basilica vaticana con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero. Alla processione verso l’Altare, con il ceroacceso e il canto dell’Exultet, fa seguito la Liturgia della Parola. Al momento dell’inno del “Gloria”, tutte le luci della basilica si accendono: fuori, i rintocchi del campanone scandiscono la suonata del cosiddetto plenum (tutte le campane suonate a distesa, ndr.). E’ il momento della Risurrezione. ...

Lo ha detto il Papa allanella Basilica di San Pietro. E invece "La Pasqua ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui ...... ossia "il proprio luogo di risurrezione interiore, quello iniziale, quello fondante, quello che ha cambiato le cose", per "guardare con fiducia al futuro": nel corso della solenne...CITTÀ DEL VATICANO. Non perdere la speranza di fronte al "potere del male e ai venti gelidi della guerra". Papa Francesco incoraggia il mondo durante lanella basilica di San Pietro. Il Pontefice presiede la Solenne celebrazione, entrando in Basilica sulla sedia a rotelle. Il rito inizia nell'atrio con la benedizione del fuoco e la ...

A volte "ci siamo sentiti impotenti e scoraggiati dinanzi al potere del male, ai conflitti che lacerano le relazioni, alle logiche del calcolo e dell'indifferenza che sembrano governare la società, al ..."La Pasqua del Signore ci spinge adandare avanti, a uscire dal senso di sconfitta", ha quindi ricordato. "A volte succede anche a noi di pensare che la gioia dell'incontro con Gesù appartenga al passa ...