Veglia Pasquale 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa con Papa Francesco, Sabato Santo, 8 aprile dove vedere la Veglia Pasquale nella Notte Santa con Papa Francesco di Sabato Santo, 8 aprile 2023, dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento con questa Messa così sentita, che ci svela il mistero Pasquale, a partire dalle ore 19.30. Si tratta di una delle Messe più belle dell'anno, con i riti della benedizione dell'acqua e del fuoco, numerose letture e la Risurrezione di Cristo, luce del mondo. Ma dove vedere la Veglia Pasquale nella Notte Santa 2023 con Papa Francesco in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

