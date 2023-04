Veglia di Pasqua oggi in tv sabato 8 aprile: orario, canale e diretta streaming (Di sabato 8 aprile 2023) Il programma della Veglia di Pasqua oggi sabato 8 aprile in tv. Stasera, nella giornata che precede la domenica di Pasqua, andrà in onda la Veglia Pasquale prevista alle ore 19:45. La Veglia sarà visibile in diretta tv su TV2000, canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di TivùSat. Nella giornata di domenica, invece, molto ricco il programma della Santa Messa in tv e streaming. IL PROGRAMMA COMPLETO TV2000 ore 19:45- Veglia Pasquale SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il programma delladiin tv. Stasera, nella giornata che precede la domenica di, andrà in onda lale prevista alle ore 19:45. Lasarà visibile intv su TV2000,28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di TivùSat. Nella giornata di domenica, invece, molto ricco il programma della Santa Messa in tv e. IL PROGRAMMA COMPLETO TV2000 ore 19:45-le SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Nella Veglia del Sabato Santo 'lo sforzo per vincere il sonno assume un aspetto penitenziale, per andare al Mistero… - santegidionews : 'La morte dei martiri contiene la promessa del Regno di Dio, della pienezza della vita, non più umiliata dal male.… - DomitiaDomidia : RT @vaticannews_it: Nella Veglia del Sabato Santo 'lo sforzo per vincere il sonno assume un aspetto penitenziale, per andare al Mistero Pas… - luciascarpelli : RT @Radio1Rai: #Pasqua Stasera in Vaticano, durante la Messa per la Veglia, Papa Francesco battezzerà 8 persone. Ieri, a causa del freddo,… - radioaldebaran : Stasera la veglia di Pasqua. Le parole del vescovo Devasini - #Chiavari #ChiesaEReligiosi #Tigullio -… -