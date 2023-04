Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilsuperbo89 : Ad ogni modo non posso che essere soddisfatto. Il livello è alto.Wave deve ripartire dalla consapevolezza di poter… - Ilsuperbo89 : Parlando del match,i game persi son arrivati senza la prima di servizio,la seconda è ancora aggredibile.Altro aspet… - flip2728 : @SuperTennisTv NO FARES NON È TESTA È KA DIFF TRA I CAMPIONI E I GIICATORI CHE PASSANTE SUL MATCH POINT DI EVANS. S… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Alle 12.30 vi racconto live su @SuperTennisTv e/o SuperTennix il match di QF di Andrea #Vavassori ???? all'#ATPMarrakech ????… - Tenniscircus : Due italiani ai quarti di finale a #Marrakech: #Musetti, che è tornato alla vittoria nonostante un problema alla ga… -

Dopo aver disputato il quarto di finale di singolare e di doppio ieri, oggi dovrà tornare in campo in chiusura di programma sul Centrale per ilche vale il titolo diproverà a far ...Per Musetti, che adesso volerà a Monte - Carlo per il Masters 1000 nel Principato, si tratta del sesto ko negli ultimi settedisputati.ko con Evans Esce di scena anche Andrea ...Primo set "equilibrato, punteggio troppo severo perNon inizia benissimo il primo quarto di finale ATP della carriera di Andrea. Il torinese forse sente la tensione e ...

Vavassori, 4 match in due giorni a Marrakech: è in finale di doppio SuperTennis

Andrea Vavassori, numero 51 del ranking di specialità, ha raggiunto la quarta finale di doppio con il quarto partner diverso, la seconda ...Ancora notte fonda per Musetti che perde contro il francese Muller (al primo successo in carriera con un top 30) con lo score di 6-3, 1-6, 6-4 in poco meno di due ore. Per il carrarino si tratta del s ...