Varese-Reggio Emilia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket (Di sabato 8 aprile 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Varese-Reggio Emilia, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo un periodo segnato da risultati altalenanti, la formazione di coach Brase ha ottenuto due vittorie, entrambe di misura, contro Verona e Treviso, riportandosi a contatto con la quarta posizione. Ora, la sfida ad un’altra squadra che occupa le zone basse di classifica, nonostante Cinciarini e compagni siano riusciti a risollevare una situazione che fino a pochi mesi fa li vedeva quasi spacciati. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 8 aprile sul parquet del Palasport Lino Oldrini. Di seguito, le informazioni per seguire in ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come venticinquesima giornata dellaA1di. Dopo un periodo segnato da risultati altalenanti, la formazione di coach Brase ha ottenuto due vittorie, entrambe di misura, contro Verona e Treviso, riportandosi a contatto con la quarta posizione. Ora, la sfida ad un’altra squadra che occupa le zone basse di classifica, nonostante Cinciarini e compagni siano riusciti a risollevare una situazione che fino a pochi mesi fa li vedeva quasi spacciati. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 8 aprile sul parquet del Palasport Lino Oldrini. Di seguito, le informazioni per seguire in ...

