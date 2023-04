Varese-Reggiana | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di sabato 8 aprile 2023) Entra nella fase finale il campionato diA, giunto alla venticinquesima giornata. Ancora diversi punti importanti in palio, per definire la zona playoff e, soprattutto, per conoscere le due squadre destinate alla retrocessione. Fari puntati, quindi, su– in lotta per obiettivi opposti – in programma alle ore 20:30 al Palasport Lino Oldrini. I padroni di casa stazionano in quinta posizione e sono in corsa per accaparrarsi il miglior posto possibile in ottica playoff. Gli ospiti, invece, se la passano piuttosto male, e occupano attualmente l’ultima posizione, se pur in compagnia di un folto gruppo di squadre. Vietato sbagliare, perciò, per entrambe le formazioni. Leda, con latv ...

Varese-Reggio Emilia, Sakota:"banco di prova durissimo" Basketinside

Sei giornate al termine del campionato di Serie A UnipolSai: la UNAHOTELS Reggio Emilia farà visita in questo turno pasquale all’Openjobmetis Varese, con palla a due domani alle ore ...REGGIO EMILIA – Mancano sei giornate al termine del campionato di serie A, sei appuntamenti vitali per la Unahotels sempre alla caccia dei punti necessari per raggiungere la salvezza. Il primo in ordi ...