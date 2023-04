Va in bagno e ha delle perdite di sangue. La corsa in ospedale, poi la drammatica diagnosi: “Ho 37 anni e non vedrò crescere i miei figli” (Di sabato 8 aprile 2023) Tanti anni davanti, una moglie con cui invecchiare e due figli piccoli da crescere con amore. Così Steven Turner, 37 anni, si era immagino la propria vita. Ma il destino, a volte, è crudele: “Cerco di essere ottimista e penso che combatterò, ma altre volte mi ritrovo sul divano a piangere“. Siamo a Hullbridge, in Inghilterra. Qui, stando a quanto riportato da Echo-News, vive Steven, papà di due bimbi. Davanti a lui, purtroppo, pochi anni da vivere ancora. Tutto è nato a febbraio 2022, quando il 37enne era andato al bagno e aveva notato delle grandi perdite di sangue. Poi di nuovo tre volte in bagno. A quel punto aveva chiamato l’ambulanza, che lo aveva trasportato in ospedale. Lì, dopo alcuni esami, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Tantidavanti, una moglie con cui invecchiare e duepiccoli dacon amore. Così Steven Turner, 37, si era immagino la propria vita. Ma il destino, a volte, è crudele: “Cerco di essere ottimista e penso che combatterò, ma altre volte mi ritrovo sul divano a piangere“. Siamo a Hullbridge, in Inghilterra. Qui, stando a quanto riportato da Echo-News, vive Steven, papà di due bimbi. Davanti a lui, purtroppo, pochida vivere ancora. Tutto è nato a febbraio 2022, quando il 37enne era andato ale aveva notatograndidi. Poi di nuovo tre volte in. A quel punto aveva chiamato l’ambulanza, che lo aveva trasportato in. Lì, dopo alcuni esami, i ...

