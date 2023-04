Usa, il New York Times sulla diffusione dei documenti top secret: «Le carte rivelano che Washington spia anche gli alleati» (Di sabato 8 aprile 2023) Il New York Times continua a diffondere nuove rivelazione provenienti dalla diffusione di documenti top secret americani sui social, descrivendo non solo la forte capacità di penetrazione Usa negli appari militari russi ma anche una mirata azione di spionaggio operata dall’intelligence americana nei confronti degli alleati. Tra i destinatari alcuni leader politici e militari ucraini e della Corea del Sud, Paese in cui secondo il quotidiano americano in queste ore si sta discutendo della possibilità di fornire munizioni di artiglieria a Kiev. Una parte dei documenti trapelati rivela inoltre che i funzionari coreani sono piuttosto preoccupati dal fatto che il presidente Usa Joe Biden possa fare pressioni sul governo di Seul per consegnare gli aiuti. Il ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Il Newcontinua a diffondere nuove rivelazione provenienti dalladitopamericani sui social, descrivendo non solo la forte capacità di penetrazione Usa negli appari militari russi mauna mirata azione di spionaggio operata dall’intelligence americana nei confronti degli. Tra i destinatari alcuni leader politici e militari ucraini e della Corea del Sud, Paese in cui secondo il quotidiano americano in queste ore si sta discutendo della possibilità di fornire munizioni di artiglieria a Kiev. Una parte deitrapelati rivela inoltre che i funzionari coreani sono piuttosto preoccupati dal fatto che il presidente Usa Joe Biden possa fare pressioni sul governo di Seul per consegnare gli aiuti. Il ...

