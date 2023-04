USA | giudice sospende l’approvazione della pillola abortiva

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 8 aprile 2023) Con una decisione senza precedenti, unfederale del Texasmifepristone, uno dei due farmaci usati per gli aborti terapeutici che è stato sul mercato negli USA per più di due decenni. Ildel tribunale distrettuale Matthew Kacsmaryk ha concesso al governo una finestra di una settimana per appellarsi