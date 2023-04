Usa, Biden: combatterò contro lo stop alla pillola abortiva (Di sabato 8 aprile 2023) Il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'intenzione di "combattere" la decisione di un giudice federale di sospendere la pillola abortiva negli Stati Uniti, definendola un "tentativo senza ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Il presidente americano Joeha annunciato l'intenzione di "combattere" la decisione di un giudice federale di sospendere lanegli Stati Uniti, definendola un "tentativo senza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? 'Alcune' delle informazioni fornire al presidente Joe Biden dalle varie agenzie e dai leader militari, prima de… - Agenzia_Ansa : Il giudice che presiede il procedimento contro Donald Trump a New York ha donato 'ai dem e a Biden'. Secondo i medi… - VinzDeCarlo1 : Trump:”La Cina sta cercando di sostituire il dollaro USA come VALUTA NUMERO UNO in tutto il mondo. Impensabile tre… - GuglielmoZambe2 : RT @EnricoFaraboll1: Il Pentagono sta studiando la situazione, per la comparsa su Twitter e Telegram di documenti segreti riguardanti i pia… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Il giudice che presiede il procedimento contro Donald Trump a New York ha donato 'ai dem e a Biden'. Secondo i media Usa,… -