Urano ha gli anelli come Saturno: le immagini mozzafiato del telescopio Webb

Seguendo le orme dell'immagine di Nettuno rilasciata nel 2022, il telescopio spaziale James Webb della Nasa ha scattato un'immagine mozzafiato dell'altro gigante di ghiaccio del sistema...

Come sta cambiando Urano

Come spiega sempre il New York Times, che l'anno scorso gli scienziati di tutto il mondo hanno deciso di mettere tra le proprie priorità una missione su Urano con una navicella spaziale munita di...

La supernova Cassiopeia A è stata ripresa dal telescopio spaziale James Webb

Poche ore fa avevamo scritto dell'immagine di Urano catturata dal telescopio spaziale James Webb. Come avevamo scritto questo strumento può...spaziale James Webb per la supernova Cassiopeia A gli...

Il telescopio spaziale James Webb cattura un'immagine di Urano

In particolare vengono messi in risalto gli anelli di Urano che sono difficilmente individuabili normalmente ma il JWST è stato capace di rilevarli. Complessivamente gli anelli sono 13 ma il...

L'immagine di Urano ingrandita realizzata dal telescopio spaziale James Webb è stata catturata il 6 febbraio 2023.

Seguendo le orme dell'immagine di Nettuno rilasciata nel 2022, il telescopio spaziale James Webb della Nasa ha scattato un'immagine mozzafiato dell'altro gigante di ghiaccio del...