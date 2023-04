Uovo di Pasqua: termosifoni accesi fino all’11 aprile (Di sabato 8 aprile 2023) Uovo di Pasqua di Gualtieri: termosifoni accesi fino all’11 aprile – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infilato nell’Uovo di Pasqua destinato ai cittadini una sorpresa attesa da diversi giorni: i termosifoni, spenti alla fine di marzo, possono essere di nUovo accesi fino all’11 aprile. Dopo farà più caldo? Forse Gualtieri è a conoscenza di segreti che a noi tiene celati. Commuove tuttavia l’attenzione del sindaco per la salute dei romani, in maggioranza colpiti da pesanti raffreddori, a causa della decisione precedente. Ma è così da sempre. I termosifoni rimangono accesi nei giorni più caldi di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)didi Gualtieri:– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infilato nell’didestinato ai cittadini una sorpresa attesa da diversi giorni: i, spenti alla fine di marzo, possono essere di n. Dopo farà più caldo? Forse Gualtieri è a conoscenza di segreti che a noi tiene celati. Commuove tuttavia l’attenzione del sindaco per la salute dei romani, in maggioranza colpiti da pesanti raffreddori, a causa della decisione precedente. Ma è così da sempre. Irimangononei giorni più caldi di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Quando mi dicono che sono troppo grande per l'uovo di pasqua - santamariahard : Buongiorno piselloni! ???? Qualche news ??? e tra poco video extra del sabato sulle mie pagine!… - MrESTINZIONE : L'uovo di Pasqua dei terrapiattisti - _faabiianaa_ : RT @HuertDeAuteuil: Politici Italiani as Uova di Pasqua. 1) Silvio Berlusconi, Uovo Bauli Grandi Firme. È un’illusione, da 20 anni prom… - PepeMartinez_85 : Il riconoscimento della tua intelligenza da parte verso di chi non condivide il tuo pensiero ed il rispetto verso q… -