Uomini e Donne, prime schermaglie di gelosia tra Alessio e Lavinia: “Lei è pesante” (Di sabato 8 aprile 2023) Alessio Corvino e Lavinia Mauro sono ormai una coppia a tutta gli effetti e molto spesso si mostrano ai loro fan sui social. Dal momento della scelta a Uomini e Donne, i due non si sono separati e stanno trascorrendo alcuni giorni in hotel. E proprio nei video che pubblicano su Instagram si possono notare le prime crepe in una relazione che già nello studio di Maria De Filippi era tutt’altro che serena, vista la gelosia di lei nei confronti della vita e degli amici di lui. Uomini e Donne, come procede tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro? In particolar modo, i fan della coppia formata da Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno notato innanzi tutto che i due volti noti del trono classico ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 aprile 2023)Corvino eMauro sono ormai una coppia a tutta gli effetti e molto spesso si mostrano ai loro fan sui social. Dal momento della scelta a, i due non si sono separati e stanno trascorrendo alcuni giorni in hotel. E proprio nei video che pubblicano su Instagram si possono notare lecrepe in una relazione che già nello studio di Maria De Filippi era tutt’altro che serena, vista ladi lei nei confronti della vita e degli amici di lui., come procede traCorvino eMauro? In particolar modo, i fan della coppia formata daCorvino eMauro hanno notato innanzi tutto che i due volti noti del trono classico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dati del tedesco Federal Criminal Police Office ??Ogni giorno, in Germania, due donne vengono violentate da un grup… - vaticannews_it : #ViaCrucis Le meditazioni di quest’anno sono testimonianze di uomini e donne di varie regioni del mondo che vivono… - matteosalvinimi : Bene così. Onore a donne e uomini della Guardia Costiera. - Anastas79153605 : Ci sono degli uomini ex Che .praticano sesso SFRENATO Però dopo Hanno il bisogno di umiliare online.. (Donne zocc… - miwxkq : RT @MaliceCallas: Gli uomini scherzano sullo stupro, sulla pedofilia, e poi piangono che non fanno sesso; letteralmente la loro unica preoc… -