Uomini e Donne | Alessio Campoli | “Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Gli auguro il meglio | ma il difficile arriva adesso” Poi commenta i rumor che lo vorrebbero sul trono

Leggi su isaechia

(Di sabato 8 aprile 2023) Dopo circa sette mesi di percorso, Lavinaha finalmente fatto la sua scelta. La tronista romana ha deciso di lasciare lo studio dicon. Il modello di Caserta ha “battuto” il suo omonimo,, già volto noto al pubblico del dating show di Maria De Filippi per essere stato la scelta di Angela Nasti quattro anni fa Una storia d’amore, la loro che non ha avuto lunga vita dopo il programma. I due infatti si sono lasciati dopo nemmeno due settimane. Nella sua prima intervista dopo il “no” ricevuto dall’ormai ex tronista,ha ammesso di non provare rancore né rimpianti. Parole che ha ribadito a Mondo Tv, la trasmissione web ...