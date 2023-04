Ungheria, 15 paesi Ue contro la legge di salvaguardia dell’infanzia: “Proteggeremo i nostri bambini in qualunque caso” (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr – I rapporti tra Unione europea ed Ungheria si fanno sempre più tesi. Ad acuire la situazione di tensione ci ha pensato l’azione legale partita nei confronti della nazione guidata da Viktor Orban da parte della Commissione europea in merito alla legge sulla protezione dei bambini per la quale era già stata deferita dalla Corte di giustizia Ue. La norma sulla protezione dell’infanzia, approvata nel 2021, aveva già trovato la forte denuncia delle organizzazioni Lgbt in quanto considerata lesiva di alcuni diritti della comunità arcobaleno ed ora 15 paesi Ue hanno deciso di muoversi concretamente e sostenere l’azione legale, tra i quali non è presente l’Italia. Un referendum in Ungheria aveva sottoscritto la legge La legge approvata da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr – I rapporti tra Unione europea edsi fanno sempre più tesi. Ad acuire la situazione di tensione ci ha pensato l’azione legale partita nei confronti della nazione guidata da Viktor Orban da parte della Commissione europea in merito allasulla protezione deiper la quale era già stata deferita dalla Corte di giustizia Ue. La norma sulla protezione, approvata nel 2021, aveva già trovato la forte denuncia delle organizzazioni Lgbt in quanto considerata lesiva di alcuni diritti della comunità arcobaleno ed ora 15Ue hanno deciso di muoversi concretamente e sostenere l’azione legale, tra i quali non è presente l’Italia. Un referendum inaveva sottoscritto laLaapprovata da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : In verde i Paesi UE che si sono uniti nella causa contro l'Ungheria sulla legge che vieta la 'promozione dell'omose… - fratotolo2 : In verde, i Paesi #UE che si sono uniti nella causa della Commissione europea contro la legge dell’#Ungheria che vi… - Radicali : La commissione UE fa causa all'Ungheria, insieme al Parlamento europeo e 15 Paesi membri, per la legge anti… - Ariston32242831 : RT @Corriere: Ungheria, 15 Paesi della Ue ricorrono contro la legge anti lgbtq+ di Orban. L'Italia non c'è - fratotolo2 : #Ungheria, 15 Paesi UE contro la legge di salvaguardia dell’infanzia: “Proteggeremo i nostri bambini in qualunque c… -