Una fan si sente male durante il concerto, Ramazzotti scende dal palco e rimprovera i soccorritori – Il video (Di sabato 8 aprile 2023) «Siete arrivati 10 minuti dopo, era già morta». Eros Ramazzotti non le manda a dire e, nel bel mezzo del suo concerto al Palazzo dello sport di Roma, rimprovera i soccorritori per essere arrivati tardi. Nel video diffuso su TikTok si vede una squadra della Croce Rossa che assiste una fan colta da un malore. A un certo punto, il cantante si rivolge ai soccorritori: «Ca***, ma siete in 18, che fate?». E a quel punto scende dal palco, per andarsi a sincerare personalmente delle condizioni di salute della donna e darle un bacio in fronte: «Come sta?», chiede Eros alla fan. «Sto bene, è solo che sono stata troppe ore in piedi», confessa la donna. A quel punto il cantante si gira verso uno dei soccorritori e scherza: «Facciamo alzare lui, ...

