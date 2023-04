Una eccezionale Italia agli Europei di Karate, Valdesi: “Azzurri straordinari” (Di sabato 8 aprile 2023) I Campionati Europei di Karate 2023, in scena a Guadalajara, si sono conclusi domenica 26 marzo. La nazionale Italiana senior si è comportata benissimo piazzandosi seconda nel medagliere generale, nonostante sia la prima per numero di podi conquistati. 11 medaglie: 3 titoli continentali, 2 argenti e 6 bronzi. Tra loro, si sono laureati campioni d’Europa la squadra femminile di kata e, nel kumite, Angelo Crescenzo e Michele Martina. E, se aggiungiamo anche i due quinti posti, non possiamo che parlare di una grandissima prestazione di squadra. Leggi qui tutte le medaglie degli Europei di Karate 2023. “Un risultato eccezionale davvero! – ha commentato il Direttore Tecnico Luca Valdesi – È quello che ci siamo detti tutti ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) I Campionatidi2023, in scena a Guadalajara, si sono conclusi domenica 26 marzo. La nazionalena senior si è comportata benissimo piazzandosi seconda nel medere generale, nonostante sia la prima per numero di podi conquistati. 11 mede: 3 titoli continentali, 2 argenti e 6 bronzi. Tra loro, si sono laureati campioni d’Europa la squadra femminile di kata e, nel kumite, Angelo Crescenzo e Michele Martina. E, se aggiungiamo anche i due quinti posti, non possiamo che parlare di una grandissima prestazione di squadra. Leggi qui tutte le mede deglidi2023. “Un risultatodavvero! – ha commentato il Direttore Tecnico Luca– È quello che ci siamo detti tutti ...

