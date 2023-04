''Una corsa per folli'': l'adrenalinico promo della Parigi - Roubaix 2023 (Di sabato 8 aprile 2023) Si corre a Pasqua la Parigi - Roubaix 2023, \''l'inferno del Nord\'', una delle cinque classiche monumento: ecco il teaser ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) Si corre a Pasqua la, \''l'inferno del Nord\'', una delle cinque classiche monumento: ecco il teaser ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : La gente spesso non ha fiducia nelle classi politiche e dirigenti perché vede la sola corsa all'interesse personale… - davide31buffa : Poi quando volete parliamo di Bennacer, giocatore che adoro ma a cui non riesco a dare una collocazione tattica. Lo… - Cucciolina96251 : RT @giannattasius: Prima o poi questa splendida corsa si sarebbe dovuta fermare. Come nel 2018 (dopo 6 vittorie), 5 anni dopo ci ha pensato… - nadi1913 : RT @giannattasius: Prima o poi questa splendida corsa si sarebbe dovuta fermare. Come nel 2018 (dopo 6 vittorie), 5 anni dopo ci ha pensato… - giannattasius : Prima o poi questa splendida corsa si sarebbe dovuta fermare. Come nel 2018 (dopo 6 vittorie), 5 anni dopo ci ha pe… -