Un tetto per i “transitanti”, silenziosi e in fuga. Il comune aiuta (Di sabato 8 aprile 2023) Un paio di scarpe da tennis abbandonate a fianco del letto, forse perché chi le ha lasciate aveva bisogno di un bagaglio leggero per ripartire. Appartengono a uno dei tanti migranti “transitanti”, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 aprile 2023) Un paio di scarpe da tennis abbandonate a fianco del letto, forse perché chi le ha lasciate aveva bisogno di un bagaglio leggero per ripartire. Appartengono a uno dei tanti migranti “”, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Un operaio di 70 anni è precipitato per 14 metri dal tetto di una azienda dove era impegnato a svolgere alcuni lavo… - reportrai3 : Le Regioni sforano il tetto per l’acquisto dei dispositivi medici e le aziende fornitrici devono risponderne restit… - reportrai3 : Le Regioni sforano il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici e le aziende fornitrici devono risponder… - Piergiulio58 : Kami Rita Sherpa mira a battere il suo record di scalate dell”Everest e tenterà per la 27a volta la vetta questa st… - CorteggioM : @MareMonreve Deforestazione per le piste da sci le seggiovie l aumento incontrollato dei rifugi che i nuovi sono s… -